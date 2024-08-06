Россия расширила географию экспорта своего продовольствия более чем на 160 стран

Главный страны-импортеры продукции нашего АПК - Китай, Турция и Казахстан. По итогам 2023 года объем экспорта России сельскохозяйственной продукции составил 43,5 млрд долларов, из которых 88% пришлось на долю дружественных стран.
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