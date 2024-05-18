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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паскаль Сиакам набрал 25 очков, 7 подборов и 5 передач, «Индиана» победила «Нью-Йорк» в 6-м матче

Паскаль Сиакам набрал 25 очков, 7 подборов и 5 передач, «Индиана» победила «Нью-Йорк» в 6-м матче

В составе «Пэйсерс» форвард Паскаль Сиакам набрал 25 очков, 7 подборов, 5 передач и 2 перехвата. За 31 минуту Сиакам реализовал 11 из 21 с игры и 3 из 4 с линии.

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