В центре Воронеже столкнулись автобус и иномарка

Авария произошла в 15:40 часов на проспекте Революции. Столкнулись автобус «Волгабас», за рулем которого находился 37-летний водитель, и автомобиль «Hyundai Creat» под управлением 23-летнего парня.
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