В Красноярске завершился форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»

В Красноярске прошел форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию». На мероприятии открыто обсуждался вопрос: вытеснит ли искусственный интеллект человека, и что нужно сделать, чтобы этого не произошло.
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