FiNE-NEWS

1 565 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    Украина стреляет по мостам. Почему Россия не может разрушить мосты, по которым доставляется оружие? Скольких бы пробл...ВСУ вновь нанесли...
  • Раиса Петина
    Немчура долизалась америкосов! Капут!«Час расплаты»: Е...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Два козла, а не чемпионы, или чемпионское звание - это новый гендер!Алексей Ягудин по...

Какие цели наблюдает современный российский радар «Небо-СВУ» на Украине?

Какие цели наблюдает современный российский радар «Небо-СВУ» на Украине?

Метровый модуль РЛС из комплекса 55Ж6МЕ «Небо-МЕ». Фото: Commons.wikimedia.org/ Vitaly V. Kuzmin Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что на Украине применяются мобильные РЛС «Небо-СВ», которые наблюдают все цели на расстоянии в 500 км.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх