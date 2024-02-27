Reuters: стратегия Ирана в Сирии терпит крах

Сложный геополитический ландшафт Сирии, сложившийся за последние десять лет, создает проблемы для усилий Ирана по балансированию своих региональных интересов без прямого конфликта с ключевыми противниками.
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