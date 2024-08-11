Мнение: ИИ никогда не обретет сознание

Многие ученые и философы обсуждают, может ли искусственный интеллект однажды обрести сознание. Некоторые считают, что если наш мозг — биологическая «машина», которая состоит из множества связанных между собой нейронов — может сознавать себя, то и компьютер, если он будет достаточно сложным, тоже сможет.