США готовятся ввести беспрецедентные санкции против Международного уголовного суда

The Times of Israel пишет, что администрация Трампа готовится объявить широкие санкции против Международного уголовного суда (МУС).
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