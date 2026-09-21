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Аргументы недели

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США готовятся ввести беспрецедентные санкции против Международного уголовного суда

США готовятся ввести беспрецедентные санкции против Международного уголовного суда

The Times of Israel пишет, что администрация Трампа готовится объявить широкие санкции против Международного уголовного суда (МУС).

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