Полиция Удмуртии пресекла торговлю контрафактными сигаретами

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ижевчанин, подозреваемый в хранении и сбыте немаркированной акцизными марками табачной продукции.
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