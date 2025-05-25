Полиция Удмуртии пресекла торговлю контрафактными сигаретами

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ижевчанин, подозреваемый в хранении и сбыте немаркированной акцизными марками табачной продукции.