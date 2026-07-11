Apple Pay и Google Pay выходят на рынок Узбекистана

Узбекистан приближается к появлению Apple Pay и Google Pay. Центральный банк уже ведет техническую подготовку к запуску популярных платежных сервисов, однако сентябрьские планы пока касаются только переговоров, а не полноценного старта работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии