Стрельбу на заправке открыли в очереди за бензином в Челябинске. По словам очевидцев, водитель попытался проехать без очереди, а после замечания достал травматический пистолет и открыл огонь.
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Стрельбу на заправке открыли в очереди за бензином в Челябинске. По словам очевидцев, водитель попытался проехать без очереди, а после замечания достал травматический пистолет и открыл огонь.
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