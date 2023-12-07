Названа альтернатива доллару и евро в валютных сбережениях россиян

По итогам января-ноября объем сбережений россиян в юанях вырос вдвое, до 12,7 млрд юаней, превысив долю сбережений в евро (24% против 17%), В то же время, доллар по-прежнему лидирует в валютном «кошельке», заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, чьи слова приводит пресс-служба банка.