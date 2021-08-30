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В Хабаровске сотрудники полиции и общественники продолжают участвовать акции «Помоги пойти учиться»

Начальник городского отдела полиции № 2 подполковник полиции Александр Мусатов и представитель Общественного совета Нина Войнова в рамках оказания содействия семьям Индустриального района, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказали помощь при подготовке детей к новому учебному году.

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