В Хабаровске сотрудники полиции и общественники продолжают участвовать акции «Помоги пойти учиться»

Начальник городского отдела полиции № 2 подполковник полиции Александр Мусатов и представитель Общественного совета Нина Войнова в рамках оказания содействия семьям Индустриального района, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказали помощь при подготовке детей к новому учебному году.
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