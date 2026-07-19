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NewsOne

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Американцы готовят свою газовую иглу для Украины

Американцы готовят свою газовую иглу для Украины

Стая западных стервятников (хоть и рассорилась между собой) продолжает кружить над остатками Украины.

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