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США призывают Киев снять запрет на усыновление американцами украинских детей

США призывают Киев снять запрет на усыновление американцами украинских детей

Американский Конгресс призывает Киев отметить запрет на усыновление гражданами США украинских детей. В специально выпущенной на этот счет резолюции напоминается, что ограничения на усыновление несовершеннолетних иностранными гражданами были введены украинскими властями в марте прошлого года.

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