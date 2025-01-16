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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диалло набрал 18 очков за хет-трик «Саутгемптону» – первый в карьере. Популярность игрока «МЮ» выросла в 4 раза перед этим туром

До 82-й минуты хозяева проигрывали 0:1, но затем Амад Диалло забил 3 мяча: на 82-й, 90-й и 94-й минутах.

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