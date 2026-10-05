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Царьград

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Двое мужчин погибли при нападении медведей в Иркутской области

Двое мужчин погибли при нападении медведей в Иркутской области

Нападения произошли с разницей в один день. Одного из зверей удалось обезвредить.В Иркутской области за два дня произошли два смертельных нападения медведей на людей.

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