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Макс Ферстаппен: «Если люди не ценят доминирование «Ред Булл», они не настоящие фанаты «Ф-1»

Перед этапом в Японии двукратный чемпион мира ответил на вопрос, стала ли неудача его команды на Гран-при Сингапура важной для «Формулы-1».

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