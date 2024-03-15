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Андрей Ваджра: Шарий просит Россию о защите: путь к российскому паспорту?

Андрей Ваджра: Шарий просит Россию о защите: путь к российскому паспорту?

Как ты думаешь рожать, малыш? Интересно, Шарий, этот испанский идальго, понимает, насколько смешно он выглядит? Сколько помню этого дурачка, он все время, захлебываясь от восторга, рассказывал, как обожает прекрасную Европу.

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