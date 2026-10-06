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Регионы России

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GameStop продаёт подержанные PS5 Pro по рекордным ценам на фоне дефицита

GameStop продаёт подержанные PS5 Pro по рекордным ценам на фоне дефицита

Крупнейшая американская розничная сеть GameStop оказалась в центре скандала из-за утечки внутреннего корпоративного сообщения, в котором описывается новая ценовая стратегия на подержанные игровые консоли PlayStation 5 Pro.

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