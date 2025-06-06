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Царьград

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Трамп на распутье: Помощники советуют сокращать помощь Украине на фоне терактов Киева, но есть и другой вариант

Трамп на распутье: Помощники советуют сокращать помощь Украине на фоне терактов Киева, но есть и другой вариант

На фоне террористических ударов Киева по аэродромам в тылу нашей помощники Трампа советуют сократить помощи Украине.

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