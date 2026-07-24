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Программу к юбилею института защиты прав человека в Подмосковье провели в Истре

Программу к юбилею института защиты прав человека в Подмосковье провели в Истре

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоялись круглый стол «Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека» и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека субъектов Центрального федерального округа.

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