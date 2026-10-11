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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рыба, овощи, гаджеты, машины. Что может заметно подорожать в России осенью 2026 года

Рыба, овощи, гаджеты, машины. Что может заметно подорожать в России осенью 2026 года

Собрали категории товаров, которым эксперты предсказывают рост цен в ближайшее время Осень - традиционное время если не для подорожания различных товаров и услуг, то для бесконечных новостей о грядущем росте цен.

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