IRGC Boasts Of Fully Intact Speedboat Fleet For 'Swarm Attacks' In Hormuz Via Middle East Eye As renewed attacks between Iran and the US expand into Iraq and Yemen, the Hamshahri daily, which has close ties to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), has dedicated its front page to a report on the force's speedboats in the Gulf.
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