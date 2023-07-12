Военное обозрение

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Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз

Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз

Руководство Евросоюза поспешило после саммита НАТО в Вильнюсе похвалить киевский режим, вероятно, чтобы немного успокоить президента Украины Владимира Зеленского после явной неудачи с ускорением вступления страны в НАТО.

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