Премьер Латвии: Рига не может запретить транзит зерна из РФ через порты страны Попытка перекрыть российскому зерну дорогу через латвийские порты может обернуться для Риги исками на сотни миллионов евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ‼️🇨🇿 До 450 тыс...
- Кадры с американс...
- Экс-премьер Брита...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым