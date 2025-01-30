Российские туристы стали чаще выбирать горнолыжные курорты Европы

Сложности с визами и отсутствие прямых рейсов не пугают опытных и состоятельных горнолыжников. В основном они летят во Францию, Италию, Австрию и ШвейцариюСпрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян в зависимости от страны вырос за год на 30-100%.