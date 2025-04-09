Важная информация о самых популярных подарках праздничного сезона

Каков срок действия ваучеров, разрешенный по закону? Можно ли отменить покупку, совершенную с помощью подарочного сертификата, и чем он отличается от денежного возврата?Праздник уже не за горами, и многие из нас получают от руководителя, супруга или лучшего друга ваучеры на покупки, подарочные сертификаты или купоны, которые можно использовать для приобретения товаров в различных магазинах .