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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Барселоны» Алонсо перенесет операцию на спине. Он не играет с 7 ноября

Защитник «Барселоны» Алонсо перенесет операцию на спине. Он не играет с 7 ноября

Решение о хирургическом вмешательстве связано с проблемами в поясничной области спины, вследствие которых 33-летний футболист не принимал участия в матчах в последние недели.

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