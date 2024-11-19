Хью Грант впервые рассказал о скандальных обстоятельствах знакомства со своей женой

Актер признался, что побаивается свою жену. Хью Грант побаивается свою жену LEGION-MEDIAХью Грант, который раньше никогда почти ничего не рассказывал о своей личной жизни и был готов судиться с теми, кто, по его мнению, «нарушал его приватность», в этом году вдруг стал необычайно откровенен.