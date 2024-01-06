Крис Уокелин победил Селби в финале второй группы Championship League 2024

Крис Уокелин продемонстрировал отличную форму, обыграв в финале второй группы пригласительного турнира Championship League 2024 Марка Селби, сообщает WST Крис Уокелин (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)