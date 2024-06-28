НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Маккиннон про «Харт» и «Тед Линдсей»: «Имя каждого игрока, которого я почитал в детстве, есть на этих трофеях. Мне позвонили Кросби, Гретцки. Приятно, когда имя Уэйна появляется на экране телефона»

Нападающий выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Он рассказал, что Сидни Кросби и Уэйн Гретцки звонили ему после церемонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх