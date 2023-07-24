Svetlana Kuzmina «Мы все отдали. Если вы раздали все — это ужасно. <…> Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?!» Настолько, что американское общество выбрало себе в президенты сумасшедшего старика, просто в Стране Лжецов и мерзавцев адекватных людей нет.

Наталья Денисенко А писали-что якобы Трампа арестовали.Он что --будучи под арестом--выступает??