Экс-президент США Дональд Трамп нелестно высказался о действиях американского лидера Джо Байдена за признание в нехватке боеприпасов у Пентагона в «самое опасное время в истории страны».
«Насколько глупым нужно быть?!» — Трамп накинулся на Байдена за опрометчивую правду
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
«Мы все отдали. Если вы раздали все — это ужасно. <…> Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?!» Настолько, что американское общество выбрало себе в президенты сумасшедшего старика, просто в Стране Лжецов и мерзавцев адекватных людей нет.
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17 час.
Наталья Денисенко
А писали-что якобы Трампа арестовали.Он что --будучи под арестом--выступает??
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15 час.
Svetlana Kuzmina
А в этой стране можно и сидя в тюрьме можно избираться в президенты и стать им, а также руководить страной, сидя в тюрьме. Чудеса, да и только.
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15 час.
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