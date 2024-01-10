Daily Mail: при отказе от алкоголя нужно пить достаточное количество воды

Джорджия Фостер, австралийский терапевт, которая руководит программой The Drink Less Mind (Трезвый рассудок), рассказала, что употребление достаточного количества воды и борьба со стрессом могут упростить отказ от алкоголя.
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