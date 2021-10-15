smi.today

1 646 подписчиков

Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку — Лавров

Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку — Лавров

Россия заинтересована в продолжении взаимодействия с Израилем по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 15 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх