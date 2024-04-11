К чему приводит незаконное хранение оружия.

Отделом внутренних дел Бобруйского райисполкома ведется активная работа в пресечении незаконных действий в отношении оружия, предупреждая тем самым тяжкие последствия, которые могут наступить при его противоправном применении.
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