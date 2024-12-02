Сменила профессию и стала знаменитой: что стало с учительницей из Барнаула, которую 5 лет назад выжили из школы за фотоснимок в купальнике

Горыныч

Так называемый "директор" школы просто несостоявшаяся как женщина. Зависть её и тех, кто поднял волну из-за пристойного снимка вполне понятна - серые людишки, практически не добившиеся в жизни ничего. Полные нули. И, к сожалению, таких много.