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Свежие комментарии

  • Boris Max
    Я большё удивлён, что деректриса почему то по сей день работает.Сменила профессию...
  • Горыныч
    Так называемый "директор" школы просто несостоявшаяся как женщина. Зависть её и тех, кто поднял волну из-за пристойно...Сменила профессию...
  • Валентина Педикова
    Не укладывается в голове это изуверство.Ужасающая правда:...

Сменила профессию и стала знаменитой: что стало с учительницей из Барнаула, которую 5 лет назад выжили из школы за фотоснимок в купальнике

Сменила профессию и стала знаменитой: что стало с учительницей из Барнаула, которую 5 лет назад выжили из школы за фотоснимок в купальнике

Пять лет назад Татьяна Кувшинникова, учительница из Барнаула, оказалась в центре громкого скандала, который кардинально изменил ее жизнь.

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Комментарии
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Горыныч
Так называемый &quot;директор&quot; школы просто несостоявшаяся как женщина. Зависть её и тех, кто поднял волну из-за пристойного снимка вполне понятна - серые людишки, практически не добившиеся в жизни ничего. Полные нули. И, к сожалению, таких много.
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17 час.
Boris Max
Я большё удивлён, что деректриса почему то по сей день работает.
Ответить
12 час.

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