Президент США: я выхожу и показываю американскому народу, что я полностью дееспособен

На фоне многочисленных провалов, которые кратно участились в последнее время, действующий президент США Джо Байден пытается убедить потенциальных избирателей в том, что он не только способен осуществлять управление страной, но и достоин баллотироваться на второй срок.
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