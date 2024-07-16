НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Президент США: я выхожу и показываю американскому народу, что я полностью дееспособен

Президент США: я выхожу и показываю американскому народу, что я полностью дееспособен

На фоне многочисленных провалов, которые кратно участились в последнее время, действующий президент США Джо Байден пытается убедить потенциальных избирателей в том, что он не только способен осуществлять управление страной, но и достоин баллотироваться на второй срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх