Суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей Павла Прилучного о взыскании алиментов

Агата Муцениеце обратилась в суд по вопросу о взыскании алиментов с Павла Прилучного.Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце о взыскании алиментов с бывшего мужчина Павла Прилучного.
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