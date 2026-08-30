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Интертат

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«Интертат» Республика көненә махсус проект тәкъдим итә

«Интертат» Республика көненә махсус проект тәкъдим итә

Татар телендәге иң танылган «Интертат» басмасы Республика көнендә Татарстан тарихының төп чорлары турында махсус проект тәкъдим итте.

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