«Интертат» Республика көненә махсус проект тәкъдим итә

Татар телендәге иң танылган «Интертат» басмасы Республика көнендә Татарстан тарихының төп чорлары турында махсус проект тәкъдим итте.
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