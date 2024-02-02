Депутат Свищев о деле Валиевой: «Высказывания Баха я воспринимаю как давление. Потому что он прекрасно понимает, что будут апелляция, адвокаты»

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал уважать решение и отметил, что антидопинговым службам нужно обращать больше внимания на окружение спортсменов.