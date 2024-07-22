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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных БпЛА Новороссийских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового

Операторы ударных БпЛА Новороссийских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового

Для уничтожения живой силы противника, боевой и специальной техники, а также пунктов управления БпЛА и наблюдательных пунктов ВСУ активно используются как FPV-дроны, так и квадрокоптеры оснащенные устройствами для сброса боеприпасов.

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