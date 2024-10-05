Инцидент с С-70 в районе Часов Яра

В районе Часов Яра сегодня потеряли 1-й за все СВО дрон С-70 "Охотник".Машина была сбита нашим истребителем, после того как дрон потерял управление и перестал отвечать на команды (либо технический сбой, либо попытка перехвата управления).
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