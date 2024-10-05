Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    К сожалению ,пока что "под наших"притворяются многие персонажи,особенно после 22 года.Но,они как ненавидели русский н...Тот народ себя на...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Всех кто в масках можно убивать и ничего за это не будет по новому закону СВО .В Годсуме готовят...
  • Nikolia Vovchenko
    Даже так...Вероятно вы слышали,что когда то,в некоторых странах выделяли людей по внешним признакам,потом им стали "п...Тот народ себя на...

Инцидент с С-70 в районе Часов Яра

Инцидент с С-70 в районе Часов Яра

В районе Часов Яра сегодня потеряли 1-й за все СВО дрон С-70 "Охотник".Машина была сбита нашим истребителем, после того как дрон потерял управление и перестал отвечать на команды (либо технический сбой, либо попытка перехвата управления).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх