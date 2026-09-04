Миңнеханов: Ашыгыч хезмәтләр куллана торган техниканың күп өлеше Татарстанда җитештерелә

Бүген «Казан Экспо» да «Комплекслы куркынычсызлык-2026» XVI Халыкара куркынычсызлык чаралары салонының пленар утырышында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов илебезнең ашыгыч хезмәтләре куллана торган техниканың шактый өлеше Татарстанда җитештерелә, дип сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым