НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Миңнеханов: Ашыгыч хезмәтләр куллана торган техниканың күп өлеше Татарстанда җитештерелә

Бүген «Казан Экспо» да «Комплекслы куркынычсызлык-2026» XVI Халыкара куркынычсызлык чаралары салонының пленар утырышында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов илебезнең ашыгыч хезмәтләре куллана торган техниканың шактый өлеше Татарстанда җитештерелә, дип сөйләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым