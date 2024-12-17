Журналистка Панченко посмеялась над Зеленским из-за инаугурации Трампа

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не позвал Владимира Зеленского на инаугурацию. Этот факт на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter) прокомментировала украинская журналистка Диана Панченко.
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