Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svet alex
    Это сколько надо воровать и жрать, чтобы нажрать такой затылок! Кошмар какой-то!Проблема ротации ...
  • Evgeni Velesik
    А чему Вы удивляетесь, если Вторую Мировую войну "выиграли" Амеры! Японию бомбардировали ядерными зарядами инопланетяне!НАСА вычеркнули Г...
  • лина любимцева
    ПРЕДАТЕЛЯ - в СВО? Вы там уже совсем охренели? ЗАЧЕМ РЕБЯТ, действительно воюющих в СВО,  ПОДСТАВЛЯТЬ?!!Экс-замминистра Т...

Банковая гудит, как улей

Банковая гудит, как улей

Банковая гудит, как улей, в который бросили дымовую шашку. И не только из-за стремительного продвижения российских войск, а ведь реального наступления, я напомню, еще нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Не видать наркошибздику покоя, и вряд ли он увидит свои зарубежные виллы. Грохнут его англичане..... не воспользуется наворованным!
Ответить
1 час.
Н
Нина
Или неангличане, но все равно грохнут, только сунься хаваться.
Ответить
1 час.
Людмила Свириденко
Май пришёл-  пришел и конец президентских полномочий у Зелёного. Кто там долги отдавать будет пока не понятно, но только не Зеленский. Он до конца мая работает, потом всё,  приехали.
Ответить
41 мин.

Картина дня

наверх