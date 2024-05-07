Не видать наркошибздику покоя, и вряд ли он увидит свои зарубежные виллы. Грохнут его англичане..... не воспользуется наворованным!

Людмила Свириденко

Май пришёл- пришел и конец президентских полномочий у Зелёного. Кто там долги отдавать будет пока не понятно, но только не Зеленский. Он до конца мая работает, потом всё, приехали.