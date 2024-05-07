Банковая гудит, как улей, в который бросили дымовую шашку. И не только из-за стремительного продвижения российских войск, а ведь реального наступления, я напомню, еще нет.
Банковая гудит, как улей
Комментарии
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М
Мария
Не видать наркошибздику покоя, и вряд ли он увидит свои зарубежные виллы. Грохнут его англичане..... не воспользуется наворованным!
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1 час.
Н
Нина
Или неангличане, но все равно грохнут, только сунься хаваться.
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1 час.
Людмила Свириденко
Май пришёл- пришел и конец президентских полномочий у Зелёного. Кто там долги отдавать будет пока не понятно, но только не Зеленский. Он до конца мая работает, потом всё, приехали.
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41 мин.
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