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Кадры задержания начальника УМВД в Ленобласти, бравшего взятки

Кадры задержания начальника УМВД в Ленобласти, бравшего взятки

Скриншот видео Следственный комитет России опубликовал кадры задержания начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина, которого подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

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