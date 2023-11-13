Кадры задержания начальника УМВД в Ленобласти, бравшего взятки

Скриншот видео Следственный комитет России опубликовал кадры задержания начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина, которого подозревают в получении взяток в особо крупном размере.
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