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На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения

На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения

На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения На Украине предлагают переплавлять советские медали в украшения На Украине жителям предлагают переплавить в ювелирные украшения советские медали и ордена.

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Комментарии
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Александр Батт
Это коммунисты виноваты. Они первыми проявили неуважение к героям войны 1-й Мировой и их наградам. И привили это пренебрежение люмпенам.
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2 час.
Eduard
Свою власть предатлей переплавьте!
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2 час.
Eduard
12 лет,войны,но укропы не понимают,кто в этом виноват,взрослые люди же!
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2 час.

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