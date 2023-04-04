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В Одессе прогремели взрывы и была слышна стрельба

Серия взрывов прогремела в украинском городе Одесса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Руской Весны».

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