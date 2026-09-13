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Царьград

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Роспотребнадзор заблокировал 42,8 тыс. сайтов с запрещёнными БАД

Роспотребнадзор заблокировал 42,8 тыс. сайтов с запрещёнными БАД

Роспотребнадзор сообщил о блокировке почти 43 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих запрещённые биологически активные добавки (БАД) в России.

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